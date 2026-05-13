Онколог рассказал о сложном виде рака у покойного Молчанова

Онколог Черемушкин: у умершего Молчанова был один из сложных видов рака

Фото: www.globallookpress.com/ Natalya Loginova

Телеведущий ушел из жизни в возрасте 75 лет

Популярный телеведущий Владимир Молчанов, скончавшийся минувшей ночью, боролся со сложным видом рака. Об этом рассказал онколог Евгений Черемушкин в беседе с aif.ru.

По словам врача, пять лет назад он перенес трансплантацию печени из-за тяжелого заболевания. Через год у него случился сердечный приступ. Кроме того, в 2025 году Молчанов несколько раз обращался в больницу с сильными болями в животе.

Онколог пояснил, что причина могла быть в первичном раке печени. При этом не обязательно, что при пересадке этого органа, речь идет о любом виде рака.

«Должно быть сочетание факторов, чтобы человеку провели именно эту операцию. Напомню, печень относится к системным фильтрам. Как многие опухоли распространяются? Они зарождаются неконтролируемо, формируется первичный очаг. После этого от группы клеток, примерно в 2000-3000, начинают отдельные клетки мигрировать по лимфатическим путям, они попадают в лимфоузлы», — добавил специалист.

В результате опухоль часто формирует метастазы. Врач отметил, что чаще всего они оседают в печени, легких и костях. Это происходит из-за связи лимфатической и кровеносной систем. Первая "омывает" все ткани и органы, как бы чистит организм и выносит в кровь.

«А уже оттуда все идет в те самые системные фильтры. Обычно это печень, легкие, кости скелета. Речь еще может идти и об онкологии, при которой опухоль обладает потенциалом метастазирования», — поделился онколог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти известного журналиста и телеведущего Владимира Молчанова. О его смерти сообщил коллега Юрий Рост.

