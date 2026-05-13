«Она очень счастлива»: Дана Борисова сообщила о появлении брата у дочери

Дана Борисова объявила о рождении третьего ребенка у отца ее дочери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Телеведущая порадовалась за бывшего партнера.

Российская телеведущая Дана Борисова сообщила, что ее бывший гражданский муж Максим Аксенов стал многодетным отцом. Женщина уточнила, что она очень рада за бизнесмена. Об этом она рассказала 7Дней.ru.

Бизнесмен завел новые отношения совсем недавно. Прошлой весной его спутница родила ему дочь. И вот спустя чуть больше года она подарила ему сына. О новой супруге Аксенова ничего неизвестно. Однако совместная дочь бизнесмена и Даны рассказала, что ее мачеха имеет модельную внешность. Кроме того, она поделилась, что они отлично поладили.

Сама Дана также познакомилась с супругой экс-мужа и оценила, насколько та хорошо влияет на Максима.

«Да, новая жена у него хорошая, приятная. Она в этом плане поддерживает, чтобы папа с ней (Полиной. — Прим. ред.) общался», — добавила телеведущая.

Также знаменистость рассказала, что помирилась с дочкой после того, как она бросила своего бойфренда.

«У нас идеальные отношения. Сегодня у него родился ребенок, Полинин братик. Она очень счастлива. Он стал ей уделять очень много внимания, поддержки: финансовой поддержки, и общения» — поделилась Борисова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Даны Борисовой рассказала о причинах расставания с парнем. Возлюбленный требовал от девушки давать комментарии про него.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.