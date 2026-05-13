Не единичный случай? В компьютере педофила Жилкина нашли терабайты запрещенного видео

Фото, видео: 78.ru; 5-tv.ru

Похищение и убийство девятилетнего Паши маньяк подследственный назвал «случайностью».

Новые детали резонансного убийства в Петербурге девятилетнего Паши Тифитулина. Обвиняемый впервые подробно рассказал о событиях того дня. При этом следствие считает, что его версия — попытка уйти от полной ответственности за преступление.

Какие подробности появились в деле, почему обвиняемый после убийства пытался скрыться и что оперативники обнаружили во время обысков

От дерзости и уверенности, которые он демонстрировал в суде, кажется, ничего не осталось.

Жилкин рассказывает, что только оказавшись в одиночной камере — наедине с собой — осознал, что совершил 30 января: убил ребенка, с которым познакомился на парковке возле торгового центра.

«Он попросился в машину поесть, погреться. И только в тот день я услышал, что ему сейчас домой идти нельзя, что он не насобирал денег», — рассказал обвиняемый Петр Жилкин.

Мужчина посадил ребенка на переднее сиденье и повез к себе домой. По дороге стал приставать.

«Когда я уже обнаружил, что он не дышит, я попробовал пульс у него, дыхание, и после этого я уже смутно, что помню. Где-то куда-то еду», — добавил Жилкин.

Однако в дальнейшем он намеренно хотел скрыть улики и уйти от ответственности, уверены следователи. И сразу после преступления как ни в чем не бывало вместе со своей девушкой сначала посетил фитнес-клуб, а затем поужинал в ресторане. В версию причины убийства, описанную Жилкиным, сыщики не поверили.

«Доводы о шантаже, которые высказывал Жилкин, не нашли объективного подтверждения. Вместе с тем, я полагаю, они сообщаются для очернения его семьи. Выдвигаются в том числе как защитная версия», — заявил следователь по особо важным делам ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Алексей Бухарцев.

Не в пользу Жилкина и то, что наутро после совершенного преступления он подался в бега. Уехал в Псковскую область, где скрывался несколько дней. Нашли его по номеру машины после того, как изучили камеры наблюдения.

Сотрудникам он показал, где спрятал тело, и рассказал об обстоятельствах преступления. Выяснилось, что Жилкин в течение года приезжал к детям, которые подрабатывали на той же парковке у торгового центра.

«Там много было детей, кто просил что-то. Была возможность, подбегали, я что-то давал или покупал. И все на этом, я больше не обращал никакого внимания», — пояснил Жилкин.

Но в тот день из всех он выбрал именно его. Возможно, это была не единственная жертва, считают следователи. Нездоровые наклонности обвиняемый проявлял и раньше. В компьютере сыщики обнаружили несколько терабайт запрещенных видео соответствующей тематики. Вероятно, осознавая перспективу, он начал искать способы, как избежать ответственности.

А родителям Жилкин просто говорит дежурные слова.

— Хотел бы извиниться.

Его полная изоляция от общества способна защитить других детей от смертельно опасной встречи.

