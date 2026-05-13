Телеведущий вел спортивные эфиры, где нередко приходится импровизировать.

Телеведущий Владимир Молчанов умел держать лицо при любых обстоятельствах и никогда не показывал растерянности в кадре. Об этом рассказал в беседе с 5-tv.ru спортивный комментатор Георгий Черданцев.

«Владимир Кириллович со своей обаятельной улыбкой на лице всегда выкручивался из ситуации. По его внешнему виду никогда нельзя было сказать, что он растерялся», — пояснил Черданцев.

Как отметил журналист, вести спортивные эфиры — сложная задача, так как это полная импровизация без какого-либо сценария. Кроме того, информация поступает постоянно и периодически обновляется. И на это нужно вовремя реагировать.

Черданцев рассказал, что вел вместе с Молчановым утренние эфиры олимпийского канала на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Для журналиста это был настоящий мастер-класс и бесценный опыт.

«Я Владимира Кирилловича видел в течение многих лет по телевизору и тогда, конечно, не мог себе представить, что однажды буду работать с ним в кадре», — добавил Черданцев.

Он отметил, что Молчанов мог грамотно сочетать начитанность и огромные знания в различных областях с серьезным увлечением спортом. По этой причине он очень органично вписался в спортивную группу в качестве ведущего

Черданцев также назвал Молчанова прекрасным рассказчиком с отличным чувством юмора. По его словам, за образом «тихого и интеллигентного человека» скрывался очень яркий и эмоциональный во всех отношениях журналист.

Известный телеведущий и автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов умер в ночь на 13 мая в возрасте 75 лет в результате длительной болезни. Он является автором около 20 документальных фильмов, среди которых «Забой» (1991), «Команданте Че» (2002), «Мелодия рижского гетто» (2006) и «Испанское рондо 70 лет спустя» (2007).

