Магнитная буря обрушится на Землю в пятницу

Также к Земле приближается крупная корональная дыра.

В пятницу, 15 мая, на Землю обрушится магнитная буря. Об этом сообщили эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в Telegram-канале.

По информации специалистов, с вероятностью 85% ожидаются магнитные бури среднего уровня. С вероятностью 15% магнитосфера может остаться в возмущенной или спокойной зоне.

Кроме того, к Земле приближается наиболее крупная структура корональной дыры на Солнце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как перепады погоды влияют на здоровье. Организм человека перестает успевать адаптироваться, метеочувствительность и индивидуальные особенности носят массовый характер, даже у ранее здоровых, из-за образа жизни. Из-за магнитных бурь страдает вегетативная нервная система.

Кроме того, атмосферное давление влияет на артериальное давление. Если раньше метеозависимость была проблемой отдельных людей, то сейчас может стать вызовом для всех. В результате каждый год будет расти число страдающих от магнитных бурь, а, значит, и нагрузка на медицину.

