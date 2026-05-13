В Белгородской области приостановили движение после схода с путей поезда

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

В Белгородской области временно приостановили движение после схода с путей пригородного состава. Для устранения последствий направлен восстановительный поезд. Об этом сообщила Юго-Восточная железная дорога в Telegram-канале.

«Движение на участке временно приостановлено. Для устранения последствий на место направлен восстановительный поезд», — говорится в посте.

Известно, что сход одного из вагонов пригородного поезда № 6072 сообщением Разумное — Томаровка произошел в 09:24 на перегоне Разъезд 134 километра — Томаровка Юго-Восточной железной дороги.

По предварительной информации, инцдиент произошел в результате повреждения железнодорожных путей в результате внешнего воздействия. В момент аварии в поезде находились 15 человек, одна женщина получила ранения. Информация о пострадавших и подробностях происшествия еще устанавливается.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине поезд Киев — Ужгород сошел с рельсов, врезавшись в автокран. Машинист погиб, водитель машины чудом выжил.

