Электропоезд сошел с рельсов в Белгородской области
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
В момент аварии в составе находились 15 человек.
Поезд сошел с рельсов в Белгородской области, предварительная причина из-за подрыв железнодорожного полотна. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Электропоезд, следовавший по маршруту "Разумное — Томаровка", сошел с рельсов. По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства", — проинформировал глава региона.
В момент аварии в поезде находились 15 человек, одна женщина получила ранения.
