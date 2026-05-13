Астрономическая сумма: на Украине назвали стоимость одного дня боевых действий

Сибига: один день боев высасывает из Украины 450 миллионов долларов

Журналисты подсчитали, что за весь период конфликта дыра в бюджете достигла 693 миллиардов.

Каждые сутки военных действий обходятся Украине в астрономическую сумму — 450 миллионов долларов. Об этом заявил глава МИД страны Андрей Сибига. Его слова привело издание «Страна.ua».

«Один день (боевых действий. — Прим. ред.) <...> стоит примерно 450 миллионов долларов», — сказал дипломат.

Аналитики ресурса тут же произвели вычисления. Умножив ежедневную «таксу» на продолжительность противостояния, они получили цифру в 693 миллиарда долларов — именно столько Киев, по их оценкам, уже израсходовал на боевые действия.

На этом фоне европейские чиновники обсуждают новые финансовые вливания. Комиссар по расширению ЕС Марта Кос ранее обозначила сроки выдачи первого транша военной помощи от Еврокомиссии.

Брюссель планирует перечислить часть из обещанных 90 миллиардов долларов уже в ближайшее время, в окне с 18 по 24 мая.

