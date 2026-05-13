Администрация президента США Дональда Трампа пытается экономически «наказывать» Россию. Об этом в интервью RT India заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Более того, администрация Трампа принимает уже и свои инициативы по экономическому „наказанию“ России», — сказал дипломат.

Глава ведомства отметил, что все антироссийские санкции, введенные при бывшем президенте США Джо Байдене, сохраняются по сей день. Трамп не только не отменил прежние рестрикции, но и не вернул объекты российской дипломатической собственности.

Российские топливные компании открыто подвергаются все большим ограничениям — Вашингтон прямо декларировал намерение доминировать на мировом топливном рынке.

Администрация президента США Джо Байдена использовала масштабные санкции против российского нефтяного сектора в качестве орудия экономической войны в поддержку Украины. Работу крупнейших топливных компаний, включая «Газпром нефть», ограничили.

Кроме того, еще в августе 2024 года США ввели запрет на ввоз российского низкообогащенного урана.

