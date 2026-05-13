«Пытаются наказывать Россию»: Лавров о санкционной политике Трампа
Фото, видео: Reuters/Evelyn Hockstein; 5-tv.ru
Все антироссийские рестрикции, введенные при Байдене, сохраняются по сей день.
Администрация президента США Дональда Трампа пытается экономически «наказывать» Россию. Об этом в интервью RT India заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Более того, администрация Трампа принимает уже и свои инициативы по экономическому „наказанию“ России», — сказал дипломат.
Глава ведомства отметил, что все антироссийские санкции, введенные при бывшем президенте США Джо Байдене, сохраняются по сей день. Трамп не только не отменил прежние рестрикции, но и не вернул объекты российской дипломатической собственности.
Российские топливные компании открыто подвергаются все большим ограничениям — Вашингтон прямо декларировал намерение доминировать на мировом топливном рынке.
Администрация президента США Джо Байдена использовала масштабные санкции против российского нефтяного сектора в качестве орудия экономической войны в поддержку Украины. Работу крупнейших топливных компаний, включая «Газпром нефть», ограничили.
Кроме того, еще в августе 2024 года США ввели запрет на ввоз российского низкообогащенного урана.
