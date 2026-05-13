Оппозиция усиливает давление на власти после инцидента с украинским дроном у острова Лефкас.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подвергся резкой критике со стороны греческого политика, назвавшего его противником страны. Об этом сообщило издание Politico.

С таким заявлением выступил лидер правой парламентской партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос.

«Зеленский никогда не был другом Греции, он всегда был ее врагом», — подчеркнул он.

В стране усиливается политическое напряжение. По данным издания, правительство Греции сталкивается с растущим недовольством со стороны оппозиции по всему политическому спектру. Основная причина — претензии к слабому контролю над территориальными водами, из-за чего, как утверждают критики, государство остается уязвимым.

Ситуацию обострил недавний инцидент у побережья острова Лефкас. 8 мая там обнаружили украинский морской дрон Magura V3. По имеющейся информации, на борту были детонаторы, однако взрывчатых веществ не нашли.

Власти Греции рассматривают несколько версий происхождения и назначения беспилотника. Среди них — возможное использование дрона в схемах незаконного оборота наркотиков.

