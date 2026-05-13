Умер актер из фильма «Кровавый спорт» Дональд Гибб
Фото: © Getty Images/Bobby Bank / Contributor
Зрители знают его по культовым картинам 1980-х.
В США умер актер Дональд Гибб, прославившийся ролями в фильмах «Кровавый спорт» и «Месть придурков». Артисту был 71 год. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на сына актера.
Гибб скончался 12 мая в своем доме в Техасе. В момент смерти рядом с ним находились члены семьи. Причиной стали осложнения, вызванные хроническими заболеваниями.
Наибольшую известность Дональду Гиббу принесла роль бойца Джексона в культовом боевике «Кровавый спорт», где главного героя сыграл Жан-Клод Ван Дамм. Также зрители запомнили актера по роли Огра в комедийной франшизе «Месть придурков».
Помимо этого, Гибб появлялся в фильме «Хэнкок», а также снимался в сериале «Секретные материалы» и других популярных проектах американского телевидения и кино.
Ранее на 76-м году жизни скончался известный журналист и телеведущий Владимир Молчанов. Его коллега Юрий Рост подчеркнул, что уход Молчанова — это невосполнимая потеря.
