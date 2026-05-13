Бросился на мать с коляской: мужчина пытался похитить ребенка в Петербурге

Мужчина напал на мать с коляской и пытался похитить ребенка в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Прохожим пришлось применить силу, чтобы защитить пострадавшую.

В Санкт-Петербурге мужчина в неадекватном состоянии напал на женщину, гулявшую с ребенком. Об этом сообщил портал 78.ru.

Инцидент произошел возле жилого дома. По предварительной информации, агрессор внезапно набросился на мать, повалил ее на землю и попытался схватить ребенка.

На помощь женщине пришли двое прохожих. Мужчины вмешались в происходящее и смогли оттащить нападавшего.

После этого злоумышленника доставили в отдел полиции. Как уточняется, в момент нападения он находился под воздействием наркотиков.

Причины его поведения пока неизвестны. Сообщается, что мужчина не был знаком с пострадавшей и не имел к ней никакого отношения.

