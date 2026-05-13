«Лесной аперитив» ударил в голову: пьяные олени бросаются под колеса машин

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Полицейские предупредили автомобилистов о животных, которые начали странно вести себя рядом с трассами.

Во Франции водителей предупредили о неожиданной опасности на дорогах — диких оленях, которые объедаются забродившими фруктами и теряют ориентацию в пространстве. Необычное явление уже прозвали «лесным аперитивом», уточнило издание Fox8.

Как сообщили в полиции, весной животные питаются почками растений, подгнившими плодами и начинающей бродить растительностью. Из-за этого поведение некоторых оленей становится крайне хаотичным и непредсказуемым.

«Весной дикие звери едят почки, подгнившие фрукты и гниющие растения. Их поведение становится диким. Если Бэмби хватил лишнего, не надо вести машину так, будто дорога — ваша личная вотчина», — предупредили полицейские.

Сотрудники жандармерии департамента Сона и Луара даже опубликовали видео с одним из таких оленей. На кадрах животное бегает кругами и явно теряет чувство направления.

Местные жители уже шутят, что лесным обитателям пора проходить проверку на алкоголь. Пока серьезных аварий из-за нетрезвых оленей не произошло, однако несколько животных уже внезапно выбегали прямо перед автомобилями.

