«Колесо в колесе»: на рассекреченной видеозаписи Пентагона разглядели «херувима»

Американские клирики заявили, что на видео Пентагона с НЛО заметили херувима

Ролик Пентагона неожиданно вызвал споры не только среди уфологов, но и среди религиозных деятелей.

Американские духовные лидеры заявили, что увидели образ херувима на одном из недавно опубликованных видеороликов с неопознанным летающим объектом. Об этом сообщило британское издание Daily Star.

Речь идет о двухминутной записи 2013 года, которую ранее рассекретило министерство обороны США. На кадрах, снятых в инфракрасном диапазоне, запечатлен объект, напоминающий восьмиконечную звезду.

Пастор из Техаса Джош Хоуэртон заявил, что форма объекта удивительно похожа на описание херувимов из ветхозаветной Книги пророка Иезекииля. В частности, он обратил внимание на образ «колеса в колесе», упоминаемый в библейском тексте.

После этого конгрессвумен Анна Паулина Луна также опубликовала изображение херувима на своей странице.

При этом часть пользователей решила, что объект больше напоминает серафима — шестикрылого ангела, описанного в Книге пророка Исаии. Однако скептики быстро указали на несоответствие: на видео у загадочного объекта якобы различимы восемь «крыльев», а не шесть.

Власти США, в свою очередь, подчеркнули, что видеозапись пока не проходила полноценного анализа профильными специалистами и не может служить доказательством существования ангелов, херувимов или иных сверхъестественных существ.

