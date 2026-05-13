Разоблачение симулянта: педофил притворился инвалидом ради спасения от тюрьмы

Преступника годами имитировал паралич и немоту.

В Великобритании 41-летний Джон Сидделл получил длительный тюремный срок за сексуальное насилие над детьми. Преступник пытался избежать этого, годами симулируя тяжелую инвалидность, однако его разоблачили камеры видеонаблюдения. Об этом сообщило издание Mirror.

Злоумышленник пытался убедить следствие и врачей в том, что он не может самостоятельно передвигаться и говорить, однако записи CCTV зафиксировали, как он свободно гуляет, посещает вечеринки в стиле Элвиса Пресли и даже использует свою инвалидную коляску как тележку для перевозки покупок.

Судья Кейт Рейнор охарактеризовал поведение подсудимого и его брата как «коварное и расчетливое», отметив, что их действия полностью подрывали основы правосудия.

В ходе судебного процесса прокурор Клодия Джеймс подчеркнула, что братья вели «не слишком скрытую двойную жизнь». Пока Джон на официальных осмотрах отказывался открывать глаза и не мог самостоятельно держать голову, в свободное время он активно пользовался социальными сетями, где размещал селфи с бокалом пива и позировал с улыбкой.

Его 44-летний брат Джеймс Сидделл активно помогал поддерживать эту легенду, выступая от имени родственника на психиатрических экспертизах. В итоге суд приговорил основного фигуранта к 15 годам лишения свободы с дополнительным двухлетним продлением срока, а его пособника — к двум годам и девяти месяцам тюрьмы за воспрепятствование правосудию.

Расследование установило, что Джон Сидделл совершал надругательства над тремя мальчиками в возрасте до 14 лет в период с 2018 по 2021 год. Защита пыталась апеллировать к уязвимости подсудимого, утверждая, что у него диагностированы аутизм, эпилепсия и неспособность к обучению, а семья якобы преувеличивала его болезни ради получения пособий.

Однако суду были представлены показания медперсонала, назвавшего обвиняемого «самым разговорчивым из всех немых», которых им доводилось видеть. Особое возмущение судьи вызвало то, что симулянт две недели занимал место в больнице за счет налогоплательщиков, отвлекая ресурсы системы здравоохранения от действительно нуждающихся пациентов. Жертвы преступника до сих пор пытаются справиться с психологическими последствиями перенесенного насилия.

