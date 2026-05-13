Задержание певицы Линды: из-за чего звезда 90-х оказалась на допросе

Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов

В СМИ появилась информация о личной жизни исполнительницы хита «Ворона».

В центре громкого скандала оказалась звезда 1990-х — певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман). Артистка была задержана и доставлена 12 мая на допрос в рамках уголовного дела о мошенничестве, связанного с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

О том, что известно к этому часу, рассказали в материале 5-tv.ru.

Почему задержали Линду

Поводом для следственных действий стал многолетний конфликт вокруг прав на такие культовые песни, как «Ворона», «Мало огня» и «Северный ветер».

По версии следствия, Линда вместе с директором ООО «Профит» Дарьей Шамовой может быть причастна к подделке документов и переоформлению на себя прав на музыкальные произведения, которые ранее принадлежали Фадееву.

В конце ноября 2025 года продюсер публично заявил, что на протяжении 30 лет его мошенническим образом лишали авторских прав на написанную для Линды музыку.

По словам Фадеева, документы о передаче прав подписывал не он. Он потребовал восстановить справедливость и провести почерковедческую экспертизу.

Обыски и допрос

Утром 12 мая силовики пришли с обысками по трем адресам: в квартиру к Линде, к ее нынешнему директору Михаилу Кувшинову, а также в офисы компаний «Профит» и «Компания Топ 7».

Обыски напрямую связаны с изъятием документов, подтверждающих авторские права.

Саму Линду доставили на допрос в следственные органы. По данным источника 5-tv.ru, ранее певица добровольно приходила на следственные мероприятия. Однако на этот раз ее привезли на допрос силой. Изначально она проходила по делу в статусе свидетеля.

Допрос продлился более восьми часов. Позднее стало известно, что Линду отпустили под обязательство о явке, но ее телефон был изъят в качестве вещдока.

Директор певицы Михаил Кувшинов был задержан. Он проходит уже в статусе подозреваемого.

Связь с делом Андрея Черкасова

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Черкасова арестовали в начале марта 2026 года и сейчас находится в СИЗО.

Именно через подконтрольные Черкасову компании, по версии следствия, и была организована «схема» по переоформлению прав.

По данным источника 5-tv.ru, с помощью поддельных документов директор ООО «Профит» Дарья Шамова и Линда присвоили себе права Максима Фадеева на песни.

Отец Линды Лев Гейман тоже фигурирует в заявлениях Фадеева. Продюсер возлагает на него часть вины за произошедшее. Ранее Гейман финансировал проект и был одним из подписантов ключевых договоров в 1990-х годах.

Конфликт длиною в 30 лет

Противостояние Линды и Максима Фадеева тянется с конца 1990-х. После того, как в 1998 году отец певицы прекратил финансирование проекта, пути артистки и продюсера разошлись.

Начались долгие годы споров о том, кому на самом деле принадлежат права на хиты.

Линда неоднократно заявляла, что Фадеев оказывает на нее давление и запрещает исполнять ее же песни. Сам Фадеев настаивает на обратном: он — автор музыки, и его подпись на документах о передаче прав была подделана.

В 2020 году вышел документальный фильм «Линда», в котором певица вновь подняла тему конфликта.

А в 2025 году Фадеев дал серию жестких интервью и обратился в следственные органы, что в итоге привело к нынешнему разбирательству.

Как живет Линда сейчас

На фоне скандала издание Super.ru выяснило некоторые подробности о текущей жизни певицы. По словам инсайдера, сейчас Линда живет вместе с отцом Львом Гейманом и племянницей Аней.

Ранее Гейман был успешным бизнесменом и именно он финансировал карьеру дочери, вкладывая средства в раскрутку проекта.

Однако сейчас, как утверждает источник, пожилой отец певицы почти не выходит из дома из-за болезни. Соседи рассказали, что родные стараются не оставлять его одного, но иногда его все же можно увидеть сидящим на скамейке у дома.

