Дынька и Арбузик: спасенная медведица вышла на прогулку с другом-овчаркой

Малышка рано осталась без мамы и очень боялась воды.

Спасенная медведица по кличке Дынька впервые после карантина вышла на прогулку, но не одна, а вместе со своим лучшим другом — овчаркой Арбузиком.

Этот дуэт стал настоящей сенсацией для волонтеров. Медведица осталась без мамы совсем маленькой, панически боится оставаться одна, а еще не переносит воду. Но уже на первой совместной прогулке она совершила подвиг и преодолела речку, с которой раньше не могла справиться.

То, что дружба не имеет границ, доказывает еще одна трогательная история из Москвы. Кошка взяла под опеку маленького бельчонка, оставшегося без семьи. Зверек нуждался в заботе, и благодаря кошачьей опеке быстро пошел на поправку.

Дыньку спасли в апреле в Северной Осетии. Животное нашел у себя на участке житель Владикавказа, который обратился к волонтерам. Детеныш успел убежать в лес, где маленькая медведица едва не утонула. После спасения ее перевезли в подмосковный зоопарк.

