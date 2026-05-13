С ногами наружу: сотрудники ТЦК не смогли полностью затолкать в машину очередную жертву

Компенсировать свои потери на фронте украинское командование пытается за счет ужесточения мобилизационной кампании.

Очередной случай зафиксировали в Киеве. Сотрудники ТЦК заметили жителя возле дороги и попытались быстро затолкать его в машину.

Но мужчина отчаянно сопротивлялся. В итоге силовики просто не смогли полностью затолкать его в автомобиль, и машина уехала с места инцидента с открытой дверью и ногами мобилизованного, торчащими наружу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине задумали провести ребрендинг ТЦК, сотрудников которых уже давно окрестили «людоловами». Название планируют сменить на «офисы резерва», а силовую функцию по отлову потенциальных боевиков ВСУ собираются переложить на полицейских.

Так, в Харькове зафиксировали новый случай насильственной мобилизации: шестеро силовиков окружили местного жителя и затолкали в микроавтобус.

Мужчинам на Украине уже давно небезопасно появляться на улицах. На фоне нехватки личного состава звучат предложения отправить на фронт госслужащих, а также снизить призывной возраст (сейчас с 25 лет) до 23 или даже 18 лет.

