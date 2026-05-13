Мужчина страдал от нападок прохожих и давления со стороны соседей.

Жизнь турецкого двойника финансиста Джеффри Эпштейна, Рыфата Оздемира, наладилась после переезда в другой город. Об этом он сообщили РИА Новости.

По словам мужчины, в Анкаре, куда он перебрался несколько месяцев назад, уровень внимания к его персоне значительно снизился. Оздемир связал это не только с переездом в более крупный город, где его мало кто знает лично, но и с тем, что упоминания об Эпштейне стали гораздо реже мелькать в мировых СМИ.

Теперь его внешность превратилась из повода для травли в объект ироничных замечаний в узком кругу близких людей.

Необходимость покинуть родной город Кайсери возникла в феврале 2026 года из-за психологического давления. Оздемир рассказывал, что его повседневная жизнь превратилась в настоящий кошмар. На улицах на него смотрели с враждебностью, а в бизнес-делах начали возникать непредвиденные сложности.

Тогда мужчина публично обращался к согражданам с просьбой прекратить ассоциировать его с одиозной фигурой финансиста.

«Я все еще в Анкаре. Помогло то, что про Эпштейна все реже говорят в СМИ, новости о нем не так часто появляются, да и знают меня здесь гораздо меньше людей, поэтому почти перестали обращать внимание», — поделился он.

Несмотря на затишье, интерес со стороны медиа сохраняется. Оздемиру продолжают поступать звонки от телевизионных журналистов.

Джеффри Эпштейн, с которым постоянно путают Рыфата, был фигурантом громкого дела о сексуальных преступлениях. В 2019 году власти США инкриминировали ему организацию торговли несовершеннолетними девушками с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации.

История получила трагический финал в июле того же года, когда обвиняемого нашли мертвым в тюремной камере. Официальное расследование инцидента пришло к выводу, что финансист совершил самоубийство.

