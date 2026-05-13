Победит Финляндия? Итоги первого полуфинала «Евровидения-2026»

Финляндия стала фаворитом «Евровидения-2026» у букмекеров и фанатов конкурса

Фото: www.globallookpress.com/Jessica Gow

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Без скандалов в этом году вновь не обошлось.

В столице Австрии стартовал 70-й юбилейный песенный конкурс «Евровидение-2026». Вечером 12 мая на арене Wiener Stadthalle прошел первый полуфинал, по итогам которого определились десять первых финалистов.

Даты проведения «Евровидения-2026» и где смотреть

«Евровидение-2026» традиционно состоит из трех этапов. Первый полуфинал прошел 12 мая, второй состоится 14 мая, а гранд-финал запланирован на 16 мая.

Начало каждого шоу — в 22:00 по московскому времени.

Ведущими конкурса «Евровидение-2026» стали модель Виктория Сваровски и телеведущий Михаэль Островски. Страна-победительница прошлого года, Австрия, получила право принимать соревнование у себя.

В России официальной трансляции Евровидения не будет. С 2022 года Европейский вещательный союз (EBU) отстранил страну от участия во всех будущих конкурсах.

Несмотря на заявления EBU о внеполитическом характере конкурса, решение было принято «на основе рекомендаций руководства», что вызвало критику в адрес организации.

Участники «Евровидения-2026»: кто вышел в финал

Всего в конкурсе «Евровидение-2026» участвуют представители 35 стран. Путевки в финал разыгрывают в двух полуфиналах. По итогам первого этапа 12 мая определились десять счастливчиков:

Финляндия — Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin» («Огнемет»)

Греция — Akylas, «Ferto»

Израиль — Noam Bettan, «Michelle»

Молдова — Satoshi, «Viva, Moldova!»

Швеция — FELICIA, «My System»

Хорватия — LELEK, «Andromeda»

Литва — Lion Ceccah, «I Just Want More»

Польша — ALICJA, «Pray»

Сербия — LAVINA, «Kraj Mene»

Бельгия — ESSYLA, «Dancing on the Ice».

Из гонки выбыли представители Португалии, Грузии, Черногории, Эстонии и Сан-Марино.

Второй полуфинал «Евровидения-2026», который пройдет 14 мая, определит еще десять финалистов.

В этом этапе участвуют Болгария, Азербайджан, Румыния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипр, Латвия, Дания, Австралия, Украина, Албания, Мальта и Норвегия.

Главные фавориты «Евровидения-2026»: букмекеры против интриги

По данным букмекерских контор и опросов фанатов, у конкурса «Евровидение-2026» есть явный лидер — Финляндия.

Номер «Liekinheitin» в исполнении дуэта скрипачки Линды Лампениус и певца Пете Паркконена — это энергичная рок-композиция, которую сравнивают с победой финнов в 2006 году (группа Lordi с песней Hard Rock Hallelujah).

Топ-5 фаворитов «Евровидения-2026» по версии букмекеров (по состоянию на 13 мая):

Финляндия — 34–38% шансов на победу.

Греция — 13–21%.

Дания — около 10%.

Франция — 7%.

Израиль — несмотря на скандалы имеет 6% шансов на победу.

Настоящей неожиданностью стала песня Румынии «Choke Me» в исполнении Александры Кэпитэнеску. Из-за провокационного текста (включающего призыв «задуши меня») в СМИ разгорелся скандал. Однако букмекеры отводят ей место в десятке.

Бойкот «Евровидения-2026» из-за Израиля и другие скандалы

Политика вновь вмешалась в музыкальный конкурс. Из-за участия Израиля в «Евровидении-2026» пять стран объявили бойкот: Ирландия, Нидерланды, Словения, Исландия и Испания.

Ирландская вещательная корпорация RTE назвала участие Израиля «несовместимым с совестью» из-за ситуации в Газе, где с октября 2023 года продолжается военный конфликт.

Сотни артистов и музыкальных деятелей, включая Питера Гэбриэла, Бьорк и участников Pink Floyd и Massive Attack, подписали открытое письмо с призывом бойкотировать конкурс и исключить Израиль.

Несмотря на протесты, EBU оставил Израиль в списке участников без дополнительного голосования. Исполнитель от этой страны, Ноам Беттан, успешно выступил в первом полуфинале, хотя в зале были слышны свист и выкрики «Free Palestine».

Это далеко не единственный политический скандал в истории конкурса. Например, Россию отстранили от участия в 2022 году по политическим мотивам, а Белоруссию в 2021.

При этом критики указывают на двойные стандарты EBU, который не исключил Израиль, несмотря на доклад ООН.

Финал «Евровидения-2026»

Финал «Евровидения-2026», который определит победителя, пройдет в эту субботу, 16 мая.

По традиции страна-победительница получит право принимать музыкальное соревнование у себя в следующем году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.