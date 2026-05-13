Победит Финляндия? Итоги первого полуфинала «Евровидения-2026»
Финляндия стала фаворитом «Евровидения-2026» у букмекеров и фанатов конкурса
Без скандалов в этом году вновь не обошлось.
В столице Австрии стартовал 70-й юбилейный песенный конкурс «Евровидение-2026». Вечером 12 мая на арене Wiener Stadthalle прошел первый полуфинал, по итогам которого определились десять первых финалистов.
Даты проведения «Евровидения-2026» и где смотреть
«Евровидение-2026» традиционно состоит из трех этапов. Первый полуфинал прошел 12 мая, второй состоится 14 мая, а гранд-финал запланирован на 16 мая.
Начало каждого шоу — в 22:00 по московскому времени.
Ведущими конкурса «Евровидение-2026» стали модель Виктория Сваровски и телеведущий Михаэль Островски. Страна-победительница прошлого года, Австрия, получила право принимать соревнование у себя.
В России официальной трансляции Евровидения не будет. С 2022 года Европейский вещательный союз (EBU) отстранил страну от участия во всех будущих конкурсах.
Несмотря на заявления EBU о внеполитическом характере конкурса, решение было принято «на основе рекомендаций руководства», что вызвало критику в адрес организации.
Участники «Евровидения-2026»: кто вышел в финал
Всего в конкурсе «Евровидение-2026» участвуют представители 35 стран. Путевки в финал разыгрывают в двух полуфиналах. По итогам первого этапа 12 мая определились десять счастливчиков:
- Финляндия — Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin» («Огнемет»)
- Греция — Akylas, «Ferto»
- Израиль — Noam Bettan, «Michelle»
- Молдова — Satoshi, «Viva, Moldova!»
- Швеция — FELICIA, «My System»
- Хорватия — LELEK, «Andromeda»
- Литва — Lion Ceccah, «I Just Want More»
- Польша — ALICJA, «Pray»
- Сербия — LAVINA, «Kraj Mene»
- Бельгия — ESSYLA, «Dancing on the Ice».
Из гонки выбыли представители Португалии, Грузии, Черногории, Эстонии и Сан-Марино.
Второй полуфинал «Евровидения-2026», который пройдет 14 мая, определит еще десять финалистов.
В этом этапе участвуют Болгария, Азербайджан, Румыния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипр, Латвия, Дания, Австралия, Украина, Албания, Мальта и Норвегия.
Главные фавориты «Евровидения-2026»: букмекеры против интриги
По данным букмекерских контор и опросов фанатов, у конкурса «Евровидение-2026» есть явный лидер — Финляндия.
Номер «Liekinheitin» в исполнении дуэта скрипачки Линды Лампениус и певца Пете Паркконена — это энергичная рок-композиция, которую сравнивают с победой финнов в 2006 году (группа Lordi с песней Hard Rock Hallelujah).
Топ-5 фаворитов «Евровидения-2026» по версии букмекеров (по состоянию на 13 мая):
- Финляндия — 34–38% шансов на победу.
- Греция — 13–21%.
- Дания — около 10%.
- Франция — 7%.
- Израиль — несмотря на скандалы имеет 6% шансов на победу.
Настоящей неожиданностью стала песня Румынии «Choke Me» в исполнении Александры Кэпитэнеску. Из-за провокационного текста (включающего призыв «задуши меня») в СМИ разгорелся скандал. Однако букмекеры отводят ей место в десятке.
Бойкот «Евровидения-2026» из-за Израиля и другие скандалы
Политика вновь вмешалась в музыкальный конкурс. Из-за участия Израиля в «Евровидении-2026» пять стран объявили бойкот: Ирландия, Нидерланды, Словения, Исландия и Испания.
Ирландская вещательная корпорация RTE назвала участие Израиля «несовместимым с совестью» из-за ситуации в Газе, где с октября 2023 года продолжается военный конфликт.
Сотни артистов и музыкальных деятелей, включая Питера Гэбриэла, Бьорк и участников Pink Floyd и Massive Attack, подписали открытое письмо с призывом бойкотировать конкурс и исключить Израиль.
Несмотря на протесты, EBU оставил Израиль в списке участников без дополнительного голосования. Исполнитель от этой страны, Ноам Беттан, успешно выступил в первом полуфинале, хотя в зале были слышны свист и выкрики «Free Palestine».
Это далеко не единственный политический скандал в истории конкурса. Например, Россию отстранили от участия в 2022 году по политическим мотивам, а Белоруссию в 2021.
При этом критики указывают на двойные стандарты EBU, который не исключил Израиль, несмотря на доклад ООН.
Финал «Евровидения-2026»
Финал «Евровидения-2026», который определит победителя, пройдет в эту субботу, 16 мая.
По традиции страна-победительница получит право принимать музыкальное соревнование у себя в следующем году.
