Отбил деньги за отпуск: турист получил компенсацию за занятые полотенцами шезлонги

Сервис гостиницы не соответствовал стоимости путевки.

Немецкий путешественник взыскал с туристического оператора денежную компенсацию в размере 1200 долларов (около 88,5 тысячи рублей) из-за постоянной нехватки свободных лежаков во время отдыха в Греции. Об этом сообщило New York Post.

Инцидент произошел в гостиничном комплексе Grecotel Kos Imperial на острове Кос, где мужчина проводил 11-дневный отпуск вместе с супругой и двумя детьми в августе 2024 года. Несмотря на высокую стоимость путевки, превысившую восемь тысяч долларов (около 600 тысяч рублей. — Прим. ред.), семья столкнулась с тем, что найти свободное место у воды было практически невозможно.

Истец подчеркнул, что каждое утро все шезлонги оказывались заняты другими гостями. Хотя правила отеля запрещали резервировать места при помощи полотенец.

В ходе судебного процесса выяснилось, что за весь период пребывания на курорте семье удалось воспользоваться шезлонгами лишь дважды.

Во время разбирательства изучали видеозаписи, подтверждающие наличие рядов пустых лежаков, на которых просто лежали чужие вещи без присутствия самих владельцев. Жалобы туриста гиду и сотрудникам отеля не принесли результата.

Судьи подчеркнули, что туроператор несет ответственность за «дефект поездки», так как условия отдыха не соответствовали заявленным стандартам. Согласно немецкому законодательству, хотя отель не обязан предоставлять лежак каждому гостю, их количество должно быть пропорционально числу отдыхающих. Представители туроператора долгое время отказывались признавать требования, но в итоге были вынуждены подчиниться решению суда.

В этом случае было признано существенное несоответствие предоставленных услуг заявленному уровню сервиса.

