Снова самоизоляция? Иммунолог оценил риск пандемии из-за вспышки хантавируса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Особенность этой вспышки заключается в широкой географии распространения.

Вероятность возникновения новой мировой пандемии из-за текущей вспышки хантавируса в настоящий момент полностью отсутствует. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков в эфире радио «Комсомольская правда».

Специалист подчеркнул, что текущая ситуация не дает оснований говорить даже о локальных эпидемиях.

«Это, в общем, определяется свойствами самого вируса, а также проводимыми противоэпидемическими мероприятиями», — отметил эксперт.

Однако врач признал, что медики внимательно следят за ситуацией, так как нынешняя вспышка стала одной из самых крупных за последние годы.

Особенность этого случая заключается в нетипично широкой географии. Если раньше вирус проявлял активность только в пределах одного-двух государств, то в 2026 году его следы обнаружили одновременно в нескольких странах мира.

Несмотря на масштаб охвата территорий, внутренние характеристики инфекции препятствуют ее лавинообразному распространению среди населения.

В начале мая 2026 года мир потрясла новость о вспышке смертельно опасного хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius. Судно вышло 1 апреля из аргентинского порта Ушуайя и следовало по маршруту через Атлантику с конечной целью — Канарскими островами.

На борту находились около 150 пассажиров и членов экипажа из 23 стран мира, включая граждан Великобритании, США, Германии, Франции, Нидерландов, а также один россиянин среди членов экипажа.

Первые тревожные симптомы появились у 70-летнего пассажира из Нидерландов еще 11 апреля, когда судно находилось в открытом море. Мужчина скончался на борту, его тело доставили на остров Святой Елены. Позже его 69-летняя супруга также заболела — ее эвакуировали в больницу Йоханнесбурга, но спасти женщину не удалось. Всего за время вспышки погибли три пассажира: к пожилой паре добавилась гражданка Германии, умершая на борту 2 мая.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 мая, общее число подтвержденных случаев заражения достигло девяти.

Штамм, вызвавший вспышку, — это редкий вариант «Андес» (Andes virus), который отличается от других хантавирусов тем, что способен передаваться от человека к человеку при тесном контакте.

Лайнер экстренно направили к берегам Тенерифе на Канарских островах, куда прибыл 10 мая. Испанские власти организовали масштабную эвакуацию: 122 пассажиров и членов экипажа доставили на родину специальными чартерными рейсами, причем наиболее тяжелых пациентов перевозили в специальных «биозащитных камерах».

Сам MV Hondius после эвакуации отправился в Нидерланды для полной дезинфекции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.