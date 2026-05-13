Любимое лакомство в обмен на здоровье? Можно ли покупать ранние ягоды на рынках

Росбиотех: опасность в ранних ягодах представляет избыток нитратов и пестицидов

Основной риск ранней клубники и черешни связан не с самим наличием удобрений, а с возможным превышением допустимых уровней химических веществ, строго контролируемых по регламенту ТР ТС 021/2011. Об этом Газета.ру рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

Ключевые угрозы для здоровья при употреблении ранних ягод — нитраты и пестициды.

Нитраты: допустимый уровень для клубники — 100 мг/кг, для черешни — 80 мг/кг. Избыток возникает при чрезмерном удобрении, но определить его «на глаз» невозможно.

Пестициды и фунгициды: норматив содержания — 0,5 мг/кг. В продукции могут встречаться различные соединения, например, 2,4-Д кислота и бета-циперметрин.

«Ранняя ягода из южных регионов проходит долгую логистику. Если условия транспортировки были нарушены, в ягодах способны размножаться микроорганизмы (плесневые грибы, бактерии), что делает продукт опасным для здоровья вне зависимости от содержания химикатов», — добавила эксперт.

Вся плодоовощная продукция проходит обязательный контроль. Покупатель может попросить у продавца сертификаты и декларации.

Особое внимание к ранним ягодам следует проявить беременным женщинам, детям и людям с хроническими заболеваниями ЖКТ — их организм чувствительнее к химическим и микробиологическим рискам.

При покупке ягод стоит принять во внимание несколько проверенных рекомендаций:

Мытье: достаточно промыть под проточной водой несколько минут без использования соды и замачивания.

Порции: в начале сезона лучше начинать с небольших порций, особенно детям и людям с чувствительным ЖКТ.

