«Официально не безработная»: Екатерина Волкова нашла новую работу
Екатерина Волкова после скандального увольнения получила работу в Театре сатиры
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Контракт с актрисой уже подписан, она приступила к репетициям.
Актриса Екатерина Волкова, которую месяц назад уволили из Театра комедии с провокационной формулировкой «старая», нашла новую работу. Об этом она рассказала в социальных сетях.
Знаменитость объявила, что теперь будет играть в Московском академическом театре сатиры.
«С сегодняшнего дня официально не безработная, не старая — актриса Театра сатиры», — написала звезда «Ворониных» под видео, где танцует с трудовой книжкой на фоне театра.
По данным СМИ, контракт с Волковой уже подписан, и она приступила к репетициям. Однако пока неизвестно, войдет ли артистка в основной состав труппы или будет задействована в проектах на договорной основе.
Громкий скандал с увольнением Волковой из Театра комедии разгорелся в апреле. Тогда 44-летней актрисе руководство предложило ей «завершить сотрудничество», указав, что она не соответствует по возрасту для исполнения ролей 18-летних героинь в спектаклях «Женитьба Фигаро» и «Пигмалион».
Кроме того, у увольнения была еще одна причина — Екатерина отказывалась работать в старых проектах, которые ей не нравились. В театре актриса отслужила почти десять лет.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере МАКС.