«Официально не безработная»: Екатерина Волкова нашла новую работу

Актриса Екатерина Волкова, которую месяц назад уволили из Театра комедии с провокационной формулировкой «старая», нашла новую работу. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Знаменитость объявила, что теперь будет играть в Московском академическом театре сатиры.

«С сегодняшнего дня официально не безработная, не старая — актриса Театра сатиры», — написала звезда «Ворониных» под видео, где танцует с трудовой книжкой на фоне театра.

По данным СМИ, контракт с Волковой уже подписан, и она приступила к репетициям. Однако пока неизвестно, войдет ли артистка в основной состав труппы или будет задействована в проектах на договорной основе.

Громкий скандал с увольнением Волковой из Театра комедии разгорелся в апреле. Тогда 44-летней актрисе руководство предложило ей «завершить сотрудничество», указав, что она не соответствует по возрасту для исполнения ролей 18-летних героинь в спектаклях «Женитьба Фигаро» и «Пигмалион».

Кроме того, у увольнения была еще одна причина — Екатерина отказывалась работать в старых проектах, которые ей не нравились. В театре актриса отслужила почти десять лет.

