Питер Джексон получил Пальмовую ветвь Каннского фестиваля

Фото, видео: www.globallookpress.com/MAGO/Dave Bedrosian; 5-tv.ru

И символично, что награду Джексону вручил Элайджа Вуд — актер, сыгравший Фроддо Бэггинса в экранизации Толкина. По словам самого режиссера, он не снимает фильмы, достойные премии, так что она стала для него приятной неожиданностью.

Кинофестиваль продлится до 23 мая и отдельным событием станет специальный показ «Буратино» — картины, созданной при участии Национальной Медиа Группы. Права на показ экранизации легендарной сказки проданы более чем в 50 стран мира.

Ранее Элайджа Вуд заявил, что его нередко путают с коллегой по цеху Тоби Магуайром, исполнителем роли Человека-паука. Звезда отметил, что поклонники, принимая его за Магуайра, всегда имеют в виду именно Питера Паркера. При этом, заметил Вуд, его не ассоциируют с другими персонажами, которых играл Тоби.

