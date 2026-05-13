В России за полтора года втрое выросло количество нелегальных чатов такси

Количество «серых» чатов такси в России превысило 11 тысяч. Как выяснили «Известия», за полтора года нелегальных сообществ стало больше в три раза!

А число пользователей достигло почти 23 миллионов человек. Эксперты отмечают: у каждой из сторон есть своя выгода. Пассажирам удается сэкономить в условиях растущих цен на такси. Водители переходят в эти чаты из-за высоких издержек и зарегулированности сферы.

В то же время аналитики опросили 10 тысяч человек и выяснили, что 85,5% из них боятся ездить с нелегалами, а рисковать готовы лишь 44%.

Уход части перевозок в тень создает почву для роста криминала, отметили эксперты. В Госдуме считают, что выходом из сложившейся ситуации могла бы стать легализация работы частных водителей на личных авто.

Ранее Минтранс предложил ограничивать наценку на тарифы такси в непогоду и при действующем режиме чрезвычайной ситуации. Идею поддержала антимонопольная служба.

