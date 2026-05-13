Опасные края: названы регионы с риском заражения клещевым энцефалитом

В Роспотребнадзоре назвали вакцинацию надежной мерой профилактики.

Роспотребнадзор составил список регионов России с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом (КВЭ). Опасные районы определены для каждого федерального округа.

В Центральном округе это Ивановская, Костромская, Московская области (особенно Дмитровский и Талдомский районы), Тверская и Ярославская области.

На Северо-Западе в список вошли Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская области и республики Карелия и Коми.

В Южном округе эндемичными считаются Крым и Севастополь, а в Приволжском — Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская области, Пермский край, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

Уральский федеральный округ включает Курганская, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Сибирский округ представлен Республикой Алтай, Алтайским краем, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областями, Красноярским краем, Тывой и Хакасией.

В Дальневосточном округе к эндемичным районам относятся Амурская, Сахалинская области, Республика Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Приморский край, Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край.

В новых субъектах РФ случаев заражения не зафиксировано.

Роспотребнадзор напомнил, что лучшая защита от клещевого энцефалита — вакцинация. Она особенно важна для жителей эндемичных районов и тех, кто планирует туда поехать.

Для профилактики укусов клещей также рекомендуется использовать репелленты, инсектоакарицидные средства и носить закрытую одежду.

Как ранее писал 5-tv.ru, в этом году в России наблюдается значительный рост числа укусов клещей: уже более 25 тысяч человек обратились за медицинской помощью. Особенно много случаев зафиксировано в южных регионах, таких как Краснодарский край и Ставрополье.

В начале мая всего за неделю зарегистрировали около семи тысяч укусов. Также 34 человека получили такие диагнозы, как боррелиоз, тиф и энцефалит.

