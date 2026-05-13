Опасные края: названы регионы с риском заражения клещевым энцефалитом
В Роспотребнадзоре назвали вакцинацию надежной мерой профилактики.
Роспотребнадзор составил список регионов России с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом (КВЭ). Опасные районы определены для каждого федерального округа.
В новых субъектах РФ случаев заражения не зафиксировано.
Роспотребнадзор напомнил, что лучшая защита от клещевого энцефалита — вакцинация. Она особенно важна для жителей эндемичных районов и тех, кто планирует туда поехать.
Для профилактики укусов клещей также рекомендуется использовать репелленты, инсектоакарицидные средства и носить закрытую одежду.
Как ранее писал 5-tv.ru, в этом году в России наблюдается значительный рост числа укусов клещей: уже более 25 тысяч человек обратились за медицинской помощью. Особенно много случаев зафиксировано в южных регионах, таких как Краснодарский край и Ставрополье.
В начале мая всего за неделю зарегистрировали около семи тысяч укусов. Также 34 человека получили такие диагнозы, как боррелиоз, тиф и энцефалит.
