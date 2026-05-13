«Гиацинт-С» уничтожил замаскированные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/ Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчеты поражают цели на расстоянии до 30 км.

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» 25-й армии группировки «Запад» уничтожили замаскированные позиции, пункты управления БПЛА, артиллерию и РЭБ ВСУ на Краснолиманском направлении. Артиллеристы работают круглосуточно, поддерживая штурмовые подразделения и ведя контрбатарейную борьбу.

На кадрах показано, как расчет «Гиацинт-С» 73-й бригады уничтожил пункты управления БПЛА. Воздушная разведка выявила замаскированную взлетно-посадочную площадку, координаты которой передали артиллеристам. Удар осколочно-фугасными снарядами уничтожил площадку и личный состав ВСУ.

Эффективность обеспечивалась корректировкой с БПЛА. Уничтожение объекта снизило активность вражеских дронов. Расчет замаскировался и переместился.

Связь осуществляется через отечественные средства и защищенный мессенджер.

«Гиацинт-С» поражают цели на расстоянии до 30 км, имеют броневую защиту и высокую маневренность.

