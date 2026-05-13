Пожар на территории Измайловского кремля удалось локализовать

Фото: МЧС России

При тушении огня задействовали беспилотники.

Пожар на территории московского культурно-развлекательного комплекса Измайловского кремля удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По информации ведомства, к ликвидации возгорания привлекли более 140 человек и 40 единиц специальной техники, включая десять подъемных механизмов и пожарный поезд. С воздуха проводилась разведка с помощью дронов.

Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. При этом обрушилась кровля горящего здания на площади 2500 квадратных метров.

Пожарные спасли пять человек, которые участвовали в квесте «Дьявольский кинотеатр». В момент возгорания они почувствовали запах гари прямо во время игры, после чего пытались выбраться наружу, ориентируясь в полном дыму.

В МЧС отметили, что тушение пожара серьезно усложнено из-за своеобразной планировки и конструкции здания. Помещения сильно задымлены, а на территории комплекса еще наблюдается густой черный дым.

Поначалу площадь возгорания оценивалась в 200 квадратных метров, спустя час в ведомстве заявили о его увеличении в пять раз. К двум часам ночи пламя увеличилось до трех тысяч квадратных метров. Тогда огню присвоили третий ранг сложности.

