Жуткие кадры пожара на территории Измайловского кремля

Площадь пожара в Измайловском кремле выросла до трех тысяч квадратов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; МЧС России; 5-tv.ru

Сотрудников и посетителей экстренно вывели на улицу.

Площадь пожара на территории московского культурно-развлекательного комплекса Измайловского кремля возросла до 3000 квадратных метров. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

В МЧС сообщили, что удалось спасти пять человек. Они были участниками квеста «Дьявольский кинотеатр». В момент возгорания они почувствовали запах гари прямо во время игры, после чего пытались выбраться наружу, ориентируясь в полном дыму.

«В здании вернисажа напротив измайловского Кремля загорелись квесты. Внутри все деревянное. По словам очевидцев, там были игры с бензопилами», — сообщил корреспондент.

Пожару присвоен третий ранг сложности. К тушению привлекли более 100 спасателей и 30 единиц специальной техники. Кроме того, на случай необходимости, два вертолета Московского авиационного центра готовы направить в зону огня.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, пожар произошел поздно вечером 12 мая. Горела крыша металлического ангара. Поначалу площадь возгорания оценивалась в 200 квадратных метров, однако пламя быстро распространилось.

Спустя час оно увеличилось в пять раз. Пожару присвоили второй уровень сложности. Спустя сорок минут в МЧС сообщили, что огонь увеличился до трех тысяч квадратных метров. Тогда огню присвоили третий ранг сложности. Возгорание, предположительно, началось с площадки для квестов.

