Пять человек спасли в Измайловском кремле, где вспыхнул мощный пожар

Пять человек спасли на пожаре в Измайловском кремле

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Участники квеста почувствовали запах гари прямо во время игры.

Пожарные спасли пять человек на территории Измайловского кремля. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Возгорание, предположительно, началось с площадки для квестов. Сотрудников и посетителей экстренно вывели на улицу.

«По нашим данным, загорелись квесты. Внутри все деревянное, и были некоторые игры с бензопилами, по словам очевидцев», — сообщил корреспондент.

Участники квеста «Дьявольский кинотеатр» почувствовали запах гари прямо во время игры, после чего пытались выбраться наружу, ориентируясь в полном дыму.

Меньше часа назад МЧС сообщили, что площадь пожара возросла до 1000 квадратных метров. Теперь стало известно, что огонь распространился на 3000 тысячи квадратных метров.

По данным МЧС, тушение пожара серьезно затруднено из-за сложной планировки и конструктивных особенностей здания.

По информации администрации, людей внутри здания на момент возгорания не было. Работы по тушению пожара продолжаются.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, возгорание произошло поздно вечером 12 мая. К тушению пожара привлечено более 100 человек и 30 единиц специальной техники. Два вертолета Московского авиационного центра находятся в полной готовности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.