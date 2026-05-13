В Кремле оценили возможность визита Трампа в Россию

Песков: визита Трампа в Россию сейчас нет на повестке дня

Ранее американский лидер допускал свой приезд в Москву в этом году.

Визита президента США Дональда Трампа в Россию сейчас нет на повестке дня. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, ведет ли Кремль какую-либо проработку визита американского лидера.

Днем ранее, 12 мая, американский лидер допустил, что может посетить Россию в этом году. Об этом он заявил во время общения с журналистами у Белого дома.

По словам Трампа, для этой поездки он готов сделать все необходимое. Он верит, что совместными усилиями удастся урегулировать украинский конфликт, который близок к завершению.

Со своей стороны Путин отмечал, что по-прежнему ждет своего американского коллегу Дональда Трампа в Москве, о чем ему постоянно напоминает во время телефонных разговоров.

Последняя очная встреча лидеров двух стран состоялась в середине августа 2025 года. Переговоры прошли на военной базе на Аляске и длились около трех часов.

Кроме того, 29 апреля Путин и Трамп созванивались. Тогда российский президент сообщил коллеге о перемирии в период празднования Дня Победы.

