Умер журналист и телеведущий Владимир Молчанов

Скончался известный журналист и телеведущий Владимир Молчанов. Ему было 75 лет. О его смерти сообщил коллега Юрий Рост. Молчанов вел такие популярные программы, как «Время», «90 минут» и «До и после полуночи».

«Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — написал он в личном блоге.

Молчанов появился на свет 7 октября 1950 года в Москве. В период с конца 1980-х до начала 1990-х годов он занимал пост автора и ведущего телепрограммы «До и после полуночи». Молчанов смело брался за обсуждение острых тем, умел захватывать внимание аудитории и находить общий язык с известными гостями. Первым, кто посетил его передачу, стал Андрей Миронов. Выпуск с его участием вышел в ночь на 8 марта 1987 года.

Начиная с 1994 года, Молчанов входил в состав Академии российского телевидения. Кроме того, он руководил Мастерской факультета журналистики в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино».

