Все под колпаком? Нейросети начали воровать отпечатки пальцев с фотографий

Как обычный жест на фото помогает мошенникам получить доступ к вашим данным.

Украсть отпечатки пальцев с помощью нейросети теперь не сценарий фантастического фильма, а реальность. Популярный жест в виде латинской буквы V, показанный двумя пальцами, это, оказывается, все равно что подарок для аферистов. Отпечатки снимаются элементарно. А как же быть с лицом или сетчаткой глаза, в этом разобрался корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Ну началось. Уже и пальцы разбросать нельзя. Ну хотя бы для фоточки, хотя бы знаком «Виктори» — типа, победа там, всем мир и так далее. Можно, но опасно. Подушечки пальцев в камеру — это ваша биометрия. А у современных камер глаз — алмаз.

«Когда вы делаете селфи или фотографируетесь, показывая знак „Виктори“, вы фиксируете свой отпечаток пальца с поразительной детализацией. Исследователи из Японского национального института информатики доказали, что отпечаток пальца можно точно скопировать с фотографий, сделанных на расстоянии до трех метров», — рассказывает консультант по кибербезопасности Трейси Анифуна.

Пальчики же — это красиво. Но не станут ли они предвестниками проблем? Ведь искусственный интеллект уже способен сделать четкие отпечатки даже с размытого фото.

«Если отпечаток пальца похищен и его удалось скопировать, можно изготовить поддельные отпечатки. Их можно использовать для выдачи себя за другого человека, например, для доступа к смартфону или проникновения в зону ограниченного доступа — скажем, в квартиру», — отметил профессор японского Национального института информатики Японии Исао Эчидзэн.

Ладно бы в квартиру. Чего там — ну помогут мусор вынести, что там еще выносить? И все же.

Помните, нам советовали заклеивать веб-камеру пластырем? Дальше — больше. Пора бы уже лицо закрывать. И пальцы на всякий случай тоже обматывать. Тем же пластырем. Предусмотрительность в наш век нелишня. И ведь никто не застрахован. Вот известный блогер Алексис Стоун накладывает на свое лицо лицо звезды Голливуда Джека Николсона. Пойди отличи. Или он же выкладывает видео якобы с Джимом Керри. Еще раз — поди отличи.

Вроде бы страшно, но насколько? Вернемся к пальчикам: мы что, все под колпаком?

«Даже если кто-то получит отпечаток пальцев с какой-то фотографии, ну это буквально человеку нужно будет крупным планом сфотографировать свой палец и разместить его в высоком разрешении у себя на странице», — отмечает эксперт по информационным технологиям Павел Мясоедов.

«Главный момент — это искажения, которые мы получаем при снимке. То есть мало того, чтобы передать вот эту текстуру, какие линии, сколько их нужно, их передать в правильных пропорциях», — заметил фотокорреспондент Павел Волков.

Но есть и другая проблема. Что у вас с лицом?

«Сколько людей разблокируют телефон лицом? И сколько ваших фотографий уже находятся в открытом доступе? Сканеры радужной оболочки можно обмануть распечатанными изображениями глаз. А данные лица можно использовать для создания поддельных паспортов», — говорит фотограф Чарльз Вулард.

Итак, что в сухом остатке? Либо истерика «как страшно жить», либо пофигизм в духе «а что мне от Большого брата скрывать». В любом случае приходится признать, что за нами кто-то следит. Брат он нам или не брат.

