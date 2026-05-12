Пожар вспыхнул на территории Измайловского кремля
новость
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
На месте наблюдается густой черный дым и открытое горение.
Пожар вспыхнул на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово». Горит крыша административного здания на площади 200 квадратных метров. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
«Измайловское шоссе, 73ж – пожар на территории комплекса Измайловского кремля», – сказал источник.
Огонь охватил крышу двухэтажного административного здания. Пожар начался на складе, расположенном на территории Кремля.
На месте происшествия прибыли экстренные службы. Спасатели эвакуируют людей, находившихся на крыше горящего здания. Информация о пострадавших пока не поступала.
На территории комплекса наблюдается густой черный дым и открытое горение. Объявлен пожар № 1 БИС (повышенная сложность). На место инцидента отправлены дополнительные силы для борьбы с огнем.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.