Школьная учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
Ранее российский лидер поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле.
Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Дмитриевна Гуревич заявила, что гордится своим бывшим учеником и считает его достойным руководителем страны. Об этом она рассказала в комментарии ИС «Вести».
«Он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия», — подчеркнула Гуревич.
Вера Дмитриевна также отметила наличие у Путина важного навыка находить общий язык с людьми и понимать их потребности.
Днем ранее, 11 мая, российский лидер лично заехал на своем автомобиле в отель в центре столицы к своей первой учительнице Вере Гуревич и пригласил ее на ужин в Кремль.
Педагог была также приглашена на парад Победы, состоявшийся 9 мая. После праздника для преподавателя подготовили специальную культурную программу, рассчитанную на несколько дней. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Гуревич за время пребывания в городе побывала в картинной галерее А. Шилова на Знаменке.
