«Сармат» способен поражать объекты на территории любого противника

Фото: Минобороны РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У ракеты есть разделяющиеся боеголовки индивидуального наведения, и она может нести гиперзвуковые планирующие блоки «Авангард».

Стратегическая межконтинентальная ракета «Сармат» может гарантированно поражать объекты на территории любого противника, в том числе, в условиях развитой противоракетной обороны (ПРО). Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с 5-tv.ru.

Дандыкин добавил, что у «Сармата» есть разделяющиеся боеголовки индивидуального наведения, и ракета может нести гиперзвуковые планирующие блоки «Авангард». Эти блоки уже прошли успешную отработку.

«Ракету очень трудно сбить на старте, а потом эти блоки практически не сбиваемые. Они маневрируют и имеют такую скорость, что в настоящее время возможностей их уничтожить нет», — отметил специалист.

При этом ракета может подлетать к цели с севера и с юга, преодолевая современную ПРО. Эксперт назвал Сармат «гарантией мира и жизнеспособности России».

Об испытании ракеты «Сармат» 12 мая доложил президенту РФ Владимиру Путину командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Западу необходимо услышать о развитии стратегических вооружений РФ. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Парламентарий прокомментировал доклад министра обороны Андрея Белоусова президенту Владимиру Путину об успешном пуске новейшей тяжелой ракеты «Сармат», а также о работах над беспилотным подводным аппаратом «Посейдон» и крылатой ракетой с ядерной установкой «Буревестник».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.