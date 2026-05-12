Дональд Трамп допустил визит в Россию в этом году

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Американский лидер готов сделать все необходимое для этого.

Президент США Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году. Об этом он заявил, отвечая на вопрос ТАСС во время общения с журналистами у Белого дома.

«Это возможно», — заявил американский лидер в ответ на вопрос о возможности поездки в РФ в этом году.

Трамп добавил, что готов сделать все необходимое для этого. Он верит, что вместе стороны смогут урегулировать украинский конфликт, и он уже близится к завершению. Американский политик напомнил, что он положил конец уже восьми войнам.

