Секта вместо семьи: похитившую дочерей у эс-супруга мать лишили родительских прав

Суд принял решение после громкой истории с исчезновением школьниц из Петербурга.

Прихожанку тоталитарной секты «Русская православная церковь — Царская империя», похитившую дочерей у бывшего мужа в Санкт-Петербург, лишили родительских прав. Об этом 5-tv.ru рассказал отец девочек Александр. По его словам, бывшая супруга также накопила долг по алиментам примерно в 600 тысяч рублей.

Мужчина уточнил, что старшая дочь, восемнадцатилетняя Марина, осталась с матерью под влиянием секты, тогда как младшая, одиннадцатилетняя Ирина, вернулась домой и проходит социализацию с помощью психологов. По словам Александра, бывшая жена продолжает придерживаться псевдорелигиозных взглядов и заявляет о «конце света», призывая отказаться от документов.

«Экс-супруга написывает, что скоро все „узреют правду“», — отметил он.

Как рассказал отец девочек, женщина не пришла на судебное заседание, считая российские государственные институты незаконными. Ранее история получила широкий резонанс после исчезновения двух школьниц в феврале. Позже мать с детьми нашли в квартире во Владимирской области, а младшую дочь передали отцу. В дальнейшем правоохранители задержали нескольких руководителей и последователей секты. По данным следствия, было возбуждено уголовное дело о создании организации, посягающей на личность и права граждан.