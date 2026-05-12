«Знает историю и военные песни»: Пьеха о патриотическом воспитании сына

Стас Пьеха: лучше разбирается в жизни тот, кто знает историю своих предков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Певец уверен, что тот, кто чтит свои корни и историю, лучше разбирается в жизни. Поэтому его сын знает о Дне Победы и военных песнях.

Тот, кто знает историю своих предков, лучше разбирается в жизни. Об этом рассказал певец Стас Пьеха корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

«Мне кажется, если ты глубоко привязан к своим корням. Если глубоко знаешь историю своей семьи и страны, то ты как будто в принципе больше в этой жизни разбираешься», — сказал артист.

Пьеха отметил, что в каждой семье решают сами, будут ли их дети знать историю своей страны или нет. В его семье историю страны помнят и чтят. Одним из самых главных праздников у них в семье считается День Победы, и сын артиста прекрасно знает историю этого праздника, а также военные песни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Пьеха рассказал про фронтовую песню своей семьи. Третий супруг Илоны Броневицкой музыкант Евгений Тимошенков написал музыку на стихи композитора Ильи Резника «Фронтовые подруги». Так появился современный военный трек.

