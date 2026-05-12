«Есть вещи, которых мы не знаем»: чем опасна мутация хантавируса

Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Риск изменения структуры остается неопределенным из-за нехватки медицинских данных.

Специалисты во Франции в настоящий момент не могут однозначно подтвердить или опровергнуть факт мутации хантавируса из-за отсутствия достаточного объема исследовательских материалов. Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Стефани Рист.

По словам главы профильного ведомства, в распоряжении ученых европейского государства пока нет полной генетической последовательности выявленного патогена.

«Есть вещи, которых мы пока не знаем. Мы еще не располагаем полной последовательностью вируса и не можем быть уверены, что этот вирус не мутировал», — отметила Рист.

Власти подчеркнули, что неопределенность ситуации требует дополнительного времени для детального анализа структуры возбудителя инфекции, чтобы исключить вероятность его адаптации или появления новых, более опасных свойств.

Тревожные новости начали поступать после того, как на территории Франции официально зафиксировали первый случай инфицирования хантавирусом.

Санитарные службы уже ведут активную работу по выявлению потенциальных переносчиков и предупреждению распространения болезни. Под медицинским наблюдением находятся 22 человека, которые вступали в непосредственный контакт с зараженным пациентом.

Ранее крупная вспышка данной инфекции была отмечена на круизном лайнере MV Hondius, выполнявшем рейс из Аргентины в Кабо-Верде. Тогда в результате распространения заболевания на борту судна скончались три человека, что вызвало международную обеспокоенность по поводу безопасности морских путешествий в этом регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.