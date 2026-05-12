Все затянуло дымом: в Хабаровском крае ввели запрет на посещение лесов

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

В краевом центре люди задыхаются: на улицах оседает черный пепел.

А недалеко от Хабаровска сейчас пытаются остановить огненный апокалипсис. Там горят лес и трава. Город затягивает дымом. По некоторым трассам водители едут почти вслепую. Огонь подбирается к населенным пунктам, помогает авиация.

И сегодня в Хабаровском крае ввели полный запрет на посещение лесов. О ситуации в регионе расскажет корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Основной удар стихии пришел со стороны Еврейской автономной области — на участке от Смидовичей до Волочаевки сильный ветер раздул масштабные пожары, автомобили — в настоящей дорожной ловушке.

«Рекомендуем водителям соблюдать скоростной режим, снизить до максимума скорость свою, обозначить свое транспортное средство световой сигнализацией аварийной», — рекомендует старший государственный инспектор ГИБДД Хабаровского края Юлия Новикова.

Смог накрыл не только загородные шоссе, но и сам Хабаровск. Город задыхается. Люди не открывают окна, на улицах оседает черный пепел, воздух пропитан гарью.

Пожарные работают на пределе. Самые опасные очаги — в полутора километрах от села Улика-Национальное. Там горит сухая растительность, огонь подбирался даже к домам. Власти ввели запрет на посещение лесов по всему краю.

Пока пожарные борются с огнем, санитарные врачи пытаются понять, чем дышат люди. Роспотребнадзор ввел жесткий лабораторный контроль. Врачи уже фиксируют рост обращений с одышкой и приступами астмы. Единственная надежда — погода. В Гидрометцентре рассчитывают на смену ветра и кратковременные дожди.

«В предстоящие сутки мы ожидаем, что ветер поменяет направление на северо-восточное, поэтому будем надеяться, что дыма, по крайней мере, станет меньше и дышать станет легче», — рассказал главный синоптик Хабаровского гидромедцентра Никита Перерва.

Но пока это только прогноз. Хабаровск и его трассы остаются в дымовом кольце, а люди стараются без необходимости не выходить на улицу и не выезжать из города.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.