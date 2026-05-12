В Якутии 11 человек оказались заблокированы льдом на реке Лена

Фото, видео: © РИА Новости/МЧС РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На помощь им направили вертолет.

Масштабная спасательная операция развернулась в Якутии. Там 11 человек попали в ледяную ловушку на реке Лена. Гигантские глыбы заблокировали проезд моторным лодкам. На помощь вылетел вертолет МИ-8 со спасателями.

Людей эвакуировали, медицинская помощь никому не понадобилась.

Ледоход на Лене продолжается. Выходить на реку опасно. В нескольких поселках ранее объявили эвакуацию из-за подъема уровня воды и угрозы подтоплений.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Волгоградской области после шторма пропали четыре рыбака. Мужчины отправились рыбачить с пристани Светлого Яра. Позже на реке случился шторм. На связь со своими родственниками они так и не вышли. Во время непогоды их лодка иогла перевернулась и уйти под воду.

По данным источника 5-tv.ru, во время рыбалки погиб глава подразделения компании Yango (международный бренд компании «Яндекс») Сергей Лойтер. По предварительной информации, компания возвращалась обратно, когда лодка перевернулась или ударилась о препятствие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.





