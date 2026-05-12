Фото, видео: Полегенько Александр/ТАСС

Операция прошла как по учебнику: российским бойцам удалось перекрыть снабжение ВСУ.

Важные новости приходят со славянского направления. Российские войска стремительно продвигаются к востоку от этого стратегически важного и знакового города. Нашей съемочной группе стали известны детали освобождения одного из ключевых населенных пунктов на этом участке — села Кривая Лука.

Как нашим штурмовикам удалось нейтрализовать вражеские дроны — рассказали сами бойцы корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву.

Молниеносно и максимально скрытно. Село Кривая Лука бойцы "Южной" группировки войск освобождали, как по учебнику. Первым делом российские подразделения полностью отрезали гарнизон ВСУ от основных сил, перекрыв снабжение.

Следующее слово было за артиллерией. Предстояло уничтожить хорошо укрепленную сеть опорных пунктов. Боевики воспользовались особенностью рельефа, так как село находится в низине, окруженной высотами.

«На подходе открытая местность, перепады высот. Не такая открытая степь, а именно холмистая местность, высокая. Из-за этого была сложность перемещения», — рассказал боец 7-й мотострелковой бригады ВС РФ с позывным «Азия».

Так, сжимая село в полукольцо, бойцы 7-й мотострелковой бригады постепенно стянули силы для решающего броска. К тому времени гарнизон боевиков уже был изрядно потрепан. Тех, кто еще оказывал сопротивление, добивали наши ударные дроны.

Когда большая часть огневых точек противника были подавлены, в бой вступила наша пехота.

Вот такая летняя, солнечная, безветренная погода хуже всего подходит для организации наступления. Бойцы, как правило, наступают во время дождя, снегопада, тумана — здесь чем хуже, тем лучше.

«Туман, дождь — это наша погода. Нас просто „птицы“ меньше видят. Поэтому мы идем в непогоду», — пояснил командир отделения 7-й мотострелковой бригады ВС РФ с позывным «Химик».

Продвигаясь вглубь села, бойцы зачищали улицу за улицей. В этот момент один из наших бойцов принял бой против троих боевиков, уничтожив все подразделение.

«Мы увидели, что на пороге у него лежат двухсотые, противник. Сначала не поняли. Все же нормально было. Доклада от него не было. Он просто молча принял бой, сопротивлялся один из первых», — рассказал командир роты 7-й мотострелковой бригады ВС РФ с позывным «Шахтер».

Село Кривая Лука имеет ключевое значение для дальнейшего продвижения к Славянску. До города остается всего 15 километров. Он имеет особое стратегическое значение, так как через него проходят основные маршруты снабжения, поддерживающие украинские позиции в центральной части Донбасса.

Противник это хорошо понимает и уже готовится к обороне, превратив Славянск в город-крепость. На подступах роют траншеи, минируются дороги. Но резервов катастрофически не хватает. Всего за неделю боев «южане» нанесли ВСУ сокрушительный удар.

Группировка противника потеряла почти тысячу боевиков, 19 бронемашин, в том числе американский бронетранспортер и немецкую БМП. Так наши расчеты БПЛА постепенно берут под контроль ключевые трассы и пути снабжения ВСУ, нарушая ротацию и перегруппировку сил.

