Выбор одежды зависит от продолжительности нахождения в лесу.

Активность клещей уже началась, она продлится до первых заморозков. Отправляясь в лес, парк или на дачу, стоит помнить, что риск быть укушенным остается высоким. Правильно подобранная одежда для прогулок на природе поможет избежать опасных заболеваний. Об этом рассказал трансфузиолог, врач скорой помощи Андрей Звонков в беседе с URA.RU.

Эксперт сообщил, что выбор вещей зависит от продолжительности нахождения на природе. Для быстрой прогулки будет достаточного надеть одежду с рукавом и длинные брюки, скрыв открытые части тела. По его словам, паразиты не в состоянии прокусить даже тонкую одежду.

«Это может быть комбинезон или любая другая закрытая одежда, уберечься от клещей помогут даже обычные капроновые колготки, которые не дадут клещу зацепиться за тело и укусить», — добавил врач.

Кроме того, специалист отметил, что необходимо пользоваться репеллентами от нападения клещей, помимо закрытой одежды.

«Если вы идете в лес собирать грибы, нужно обработать не только ноги, но и руки, поскольку вы постоянно наклоняетесь и руки находятся в непосредственной близости от травы, в которой и обитают клещи», — проинформировал трансфузиолог.

Если поход в лес планируется долгим, то рекомендуется приобрести специальную защитную одежду. Такие костюмы шьются из брезентовой ткани, они оснащены капюшонами, противомоскитными сетками и обратными клапанами, которые не дают клещам попасть на кожу человека. На ноги нужно надеть высокие резиновые или кожаные сапоги.

Несмотря на защитные свойства костюмов, нельзя забывать про репелленты и обрабатывать себя два-три раза в день. По информации врача, необходимо внимательно изучить баллончик со средством от клещей при покупке, так как у них может быть разная эффективность. Некоторые из них обладают не только отпугивающими свойствами, но и способны убивать опасных паразитов.

