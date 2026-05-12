Певицу Линду задержали в Москве

Одновременно с этим силовики пришли с обыском в офис известного музыкального издателя.

Певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман) задержали в Москве. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его словам, задержание артистки связано с обысками в компании ООО «Профит», которая принадлежит находящемуся в СИЗО генеральному директору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову. Аналогичные следственные действия проводятся в офисе ООО «Компания Топ 7» его жены.

«Обыски напрямую связаны с этим, именно с поддельными документами, с помощью которых директор ООО „Профит“ Шамова Дарья Алексеевна и Линда присвоили себе права (музыкального продюссера Максима Фадеева — Прим. ред.) на песни Линды», — уточнил источник.

Линда сотрудничала с Фадеевым в 1990-е годы. Продюссер сформировал музыкальный стиль и образ певицы, а также стратегию ее продвижения. Однако к концу десятилетия отношения между ними ухудшились, а точкой завершения совместной работы стала композиция «Белое на белом».

Ранее 5-tv.ru писал, что Линда назвала причинами разрыва сотрудничества финансовый кризис 1998 года, получение предложения о контракте с другим лейблом без участия Фадеева и попытки продюссера контролировать проект, в том числе через личное влияние и давление. По ее словам, в результате артистка столкнулась с негласным ограничением доступа к медиа.

