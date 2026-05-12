Россиянам напомнили о наказании за пьяную езду на электросамокате

За повторное нарушение грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Россиян предупредили о последствиях поездок на электросамокате после употребления алкоголя. Об этом рассказал адвокат по корпоративным и семейным спорам, медиатор Макка Салигова в беседе с Газета.ру.

Эксперт отметила, что для устройств, которые относятся к средствам индивидуальной мобильности применяется один порядок правил. В ПДД для мопедов предусмотрена другая норма: к ним относят двух- или трехколесные механические транспортные средства с электродвигателем номинальной мощностью более 0,25 киловатта и менее четырех киловатт. Из-за этого некоторые электросамокаты считаются не СИМ, а мопедом.

«Если сотрудник ГИБДД остановит человека в состоянии алкогольного опьянения на маломощном электросамокате, который относится к СИМ, лишить его водительских прав он не сможет. Но это не означает, что ответственности не будет вовсе», — сообщила адвокат.

Специалист добавила, что за нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, или иным участником движения, не являющимся водителем транспортного средства, в состоянии опьянения предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей. В случае, если гражданин находится в общественном месте в состоянии опьянения, то денежное взыскание составит от 500 до 1500 рублей или административный арест до 15 суток.

Для самокатов, которые по мощности подпадает под категорию мопедов действуют другие санкции. По информации адвоката, в этой ситуации человек будет рассмотрен, как водитель механического транспортного средства. За управление в нетрезвом состоянии применяется штраф в размере 45 тысяч рублей или лишение прав от 1,5 до двух лет. За повторное нарушение предусмотрен штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

«Главная ошибка — считать, что электросамокат несерьезное транспортное средство, а значит и наказание будет символическим. На практике сначала нужно понять, что именно у человека под ногами с точки зрения закона: СИМ или уже мопед. От этого зависит почти все», — добавила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Подмосковье ограничили аренду электросамокатов. Поводом стали множество жалоб на водителей механического транспорта и увеличение случаев ДТП.

