Пьяный вандал осквернил Вечный огонь на Марсовом поле в День Победы

Теперь его ждет суд.

Ночью 9 мая пьяный мужчина надругался над Вечным огнем и монументом «Борцам революции» на Марсовом поле в центре Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городского главка Следственного комитета.

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленник осквернил воинское захоронение, символизирующее память народа о павших за свободу Отечества.

Следователи незамедлительно возбудили уголовное дело по статье об осквернении воинских захоронений. Фигуранта задержали на месте, ему уже предъявили обвинение. В ближайшее время суд определит, какую меру пресечения избрать для вандала.

Ранее 5-tv.ru писал, что в городе Даугавпилс в Латвии потушили последний оставшийся в странах Балтии Вечный огонь.

Такой «красноречивый» жест в сторону России сделали под предлогом «технических неполадок». Раньше жители города ежегодно несли цветы к памятному месту, поминая павших в бою советских солдат, защитивших не только свою Родину, но и другие страны в годы Великой Отечественной войны.

