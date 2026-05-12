Наследство умершей актрисы Людмилы Арининой досталось Ирине Пеговой

Актриса переписала квартиру в центре Москве и дачу под Истрой коллеге.

Заслуженная артистка России Людмила Аринина переписала квартиру в центре Москве и дачу под Истрой на актрису Ирину Пегову. Об этом сообщил российский актер театра и кино Станислав Садальский в Telegram-канале.

Женщина ушла из жизни в возрасте 99 лет. По словам артиста, она решила оставить наследство народной исполнительнице, которая восемь лет заботилась о ней и поддерживала в самые тяжелые дни. В то время, как родственники просто исчезли.

«Племянники в падучей мгновенно побежали в суд оспаривать завещание. План был банальный — выставить „любимую родственницу“ дурочкой. Царствие небесное Людмиле! Ее воля — закон», — написал мужчина.

