«Выдуманные сюжеты»? Суд оштрафовал рэпера Ганвеста за пропаганду наркотиков

Суд оштрафовал рэпера Ганвеста на 70 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Защита музыканта уверяла, что тексты являются фантазийной историей, а умысла на нарушение не было.

Никулинский районный суд Москвы признал рэп-исполнителя Ганвеста (Руслана Гоминова. — Прим. ред,) виновным в административном правонарушении и назначил штраф в 70 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Скандал разгорелся вокруг двух треков артиста — «Никотин» и «Бардак». Эксперты нашли в строчках признаки пропаганды запрещенных веществ.

Сам Гоминов на заседание не явился, отправив вместо себя представителя. Адвокат встал на защиту творчества и заявил, что сторона категорически не согласна с выводами проведенных исследований. Представитель рэпера настаивал, что его подзащитный не имел злого умысла, а спорные композиции — это всего лишь выдуманные сюжеты, «фантазийная» история.

Защита также добавила, что тексты на данный момент исправлены и удалены из общего доступа.

Проблемы с законом у Гоминова множатся. В судебные инстанции Санкт-Петербурга ранее поступал аналогичный протокол, где пропаганду усмотрели уже в восьми композициях. В материалах дела отмечено, что аудиозаписи свободно распространялись на личной странице музыканта в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ганвесту назначили штраф в 95 тысяч рублей за оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности из-за скандальной песни «Вика любит ПЭПЭ».

